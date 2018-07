Discesa in rafting finisce in tragedia: uomo sbalzato via, muore nel fiume

Dove è avvenuto il grave incidente

Doveva essere una giornata dedicata allo sport e al divertimento ma si è trasformata in una tragedia. E’ accaduto durante un discesa in rafting organizzata lungo le acque della Dora Baltea, nel corso della quale un uomo ha perso la vita in seguito ad un incidente. La vittima aveva 48 anni e viveva nella provincia di Como: intorno alle 15:30 di oggi l’uomo che si trovava a bordo del rafting sarebbe stato sbalzato via, come hanno raccontato i testimoni, finendo in acqua. Sul posto è intervenuto urgentemmente l’elicottero della protezione Civile con a bordo personale medico ma nonostante tutti i tentativi per cercare di salvarlo i soccorritori non hanno potuto fare altro che dichiararne il decesso.

L’incidente è avvenuto a poca distanza da Morgex, nel tratto di fiume tra Pré-Saint-Didier e La Salle, stando a quanto riferito dalla Centrale unica del soccorso. Sotto shock gli occupanti del rafting: la discesa è stata interrotta, in seguito al terribile dramma. Secondo quanto emerso, il quarantottenne sarebbe deceduto mentre veniva trasportato in ospedale. Sarà compito delle forze dell’ordine ricostruire, attraverso le testimonianze, quanto accaduto e capire cosa sia effettivamente successo per accertare eventuali responsabilità.

Daniele Orlandi