Incidente mortale fra auto e scooter, perde la vita un carabiniere 

Incidente mortale fra auto e scooter, muore un carabiniere

Un carabiniere ha perso la vita ieri in via Piave, vicino al centro di Latina, dopo un terribile schianto fra il suo scooter e una vettura. A nulla sono serviti i soccorsi, giunti tempestivamente: il militare è stato rianimato sul luogo dell’incidente, dove era ancora in vita, e portato d’urgenza in ambulanza al pronto soccorso di Santa Maria Goretti. Purtroppo poco dopo l’arrivo in ospedale è deceduto.

La vittima del terrificante incidente è un appuntato scelto dei carabinieri, Gianluca Loffredo di 43 anni, in servizio presso il Nucleo investigativo del Comando provinciale.

Per Gianluca Loffredo non c’è stato nulla da fare

Per Gianluca Loffredo nulla da fare. E’ stato portato in ospedale ma le sue condizioni erano troppo gravi e per il 43enne ormai ogni soccorso era del tutto inutile.

L’uomo stava andando verso il centro cittadino, secondo una prima ricostruzione, la Lancia Y contro la quale lo scooter ha impattato stava svoltando in via Sarno. Troppo violento lo sconto e per Gianluca Loffredo non c’è stato nulla da fare.

Lo schianto sarebbe avvenuto all’incrocio di via Sarno. L’Honda Spazio, guidata dalla vittima, ha impattato contro una Lancia Ypsilon che stava facendo manovra. La Polizia locale di Latina è al lavoro per gli accertamenti e per ricostruire il terribile incidente.