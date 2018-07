Sabato 7 luglio: stasera in Tv Love is all you need, Mondiali di Calcio, La piccola principessa e tanto altro cinema

Sabato 7 luglio: stasera in Tv Love is all you need, Mondiali...

Rai 1

21:25 – Love is all you need

23:45 – Petrolio

Rai 2

21:07 – Incubo biondo

22:45 – Blue Bloods Colpo di spugna

Rai 3

21:00 – Ulisse: il piacere della scoperta Hiroshima e Nagasaki i giorni della bomba

23:40 – Prima dell’alba

Rete 4

21:27 – Philomena

23:41 – Un bacio prima di morire

Canale 5

20:01 – Campionati mondiali di calcio

22:00 – Balalaika – Dalla Russia col pallone

Italia 1

21:10 – La piccola principessa

23:05 – L.A. Apocalypse – Apocalisse a Los Angeles

La 7

21:10 – Little Murders – La penna avvelenata

23:00 – Little Murders – Il pericolo senza nome

Tv 8

21:15 – Ignoto 1 – Yara, DNA di un’indagine Il sospettato

23:15 – Igor il russo: un killer in fuga

Iris

21:00 – Il cavaliere di Lagardere

23:39 – I figli del secolo

Cielo

21:15 – La figlia di Lady Chatterley

23:15 – L’amante di Lady Chatterley

Love is all you need (Rai 1): Per assistere alle nozze del figlio Patrick con la giovane Astrid, l’imprenditore ortofrutticolo danese Philip arriva a Sorrento, dove si trova una sua villa immersa in un enorme limoneto. L’organizzazione del matrimonio, che fa tribolare la giovane coppia scatenando una serie di dubbi sul legame, gli permette di riavvicinarsi al figlio, con cui i rapporti sono logori da quando, in seguito alla morte della moglie, Philip si e’ dedicato anima e corpo al lavoro trascurando affetti e vita privata.

Incubo biondo (Rai 2): Caroline Winters dovrà fare i conti con il retaggio di una breve relazione sentimentale appartenente al passato, che tornerà prepotentemente nella sua vita per perseguitarla e tentare di distruggere la sua famiglia.

Philomena (Rete 4): Quando e’ rimasta incinta, ancora adolescente nell’Irlanda del 1952, Philomena Lee e’ stata mandata nel convento di Roscrea per essere rieducata al pari di tutte le donne come lei considerate perdute. Al momento del parto, il bambino appena nato le viene strappato dalle braccia dalle suore per essere mandato in America e dato in adozione. Per cinquant’anni, Philomena ha cercato il figlio invano, tanto che ha quasi perso le speranze di ritrovarlo.

La piccola principessa (Italia 1): E’ un film tratto da un romanzo per bambini e remake dell’omonimo con protagonista Shirley Temple. Sara è una bimba molto generosa con un papà molto ricco che frequenta agiatamente una scuola in Inghilterra. Purtroppo il papà muore e lei dovrà fare la sguattera nella stessa scuola.

Il cavaliere di Lagardere (Iris): Il Conte di Gonzaga complotta contro il cugino, erede di potere e denaro. Il Cone pero’ decide di usare il figlio del Duca, nato da poco e pretendente alla successione. Di qui una serie di intrighi, alleanze, tradimenti…