Giovane rimane intrappolato in auto e muore: la vettura si è incendiata

. In un terribile incidente stradale avvenuto nella zona della Val del Ledro ha perso la vita Kevin Ventura, un ragazzo di 20 anni residente ad Albola (Riva del Garda). Il ragazzo è rimasto intrappolato nelle lamiere della sua auto che ha preso fuoco in seguito ad un incidente a catena.

L’auto su cui viaggiava Kevin Ventura ha preso fuoco

Kevin Ventura si trovava in macchina insieme ad altri tre ragazzi suoi amici quando, percorrendo la strada che collega la sua città d’origine alla Val Del Ledro, la sua vettura si è scontrata con altre tre macchine. Lo scontro si è verificato all’interno della galleria Agnese. La macchina, dopo l’impatto, ha continuato a muoversi fino a quando non si è fermata e non ha preso fuoco. Kevin Ventura non è riuscito a fuggire perché è rimasto intrappolato tra le lamiere ed è andato incontro ad una morte tremenda. Questa la ricostruzione dei fatti che è stata fatta dalla Polizia stradale. L’incidente è avvenuto ieri sera, poco dopo la mezzanotte.

Trento, altre sei persone sono rimaste ferite nel grave incidente stradale

I Vigili del Fuoco ed i sanitari del 118 sono giunti in soccorso delle persone rimaste coinvolte nel sinistro. Gli addetti ai lavori non hanno potuto far altro che prendere atto della morte del giovane Kevin Ventura ed estrarre il suo corpo dalle lamiere. Delle persone che occupavano le vetture coinvolte, sei sono state portate in ospedale: non sarebbe in pericolo di vita e le loro condizioni fanno ben sperare. Tra queste sei persone ci sono anche i tre amici del ragazzo deceduto che si trovavano in macchina con lui al momento del dramma. I ragazzi versano in stato di shock.

(Foto d’archivio)

Maria Mento