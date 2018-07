Martina muore a 19 anni, prima delle maturità. Il gesto che le amiche fanno per lei è commovente 

Muore a soli 19 anni, ma le sue amiche fanno un gesto commovente

Martina Natale, a soli 19 anni, non c’è più. La ragazza, che studiava al liceo linguistico Manzoni di Latina, è deceduta a soli 19 anni per la terribile malattia che l’aveva colpita. Morta solo tre giorni dopo gli scrutini, prima di riuscire a conseguire la maturità.

Un colpo durissimo per la sua famiglia ed anche per i giovani compagni di classe di Martina, dato che la giovane non è riuscita a conseguire il suo diploma, non potendo svolgere gli esami di maturità a causa della sua condizione.

Ma Martina la sua tesina l’ha discussa lo stesso, simbolicamente, grazie al gesto delle amiche e compagne che hanno deciso di discutere la sua tesina per ricordarla.

Le amiche di Martina discutono per lei la tesina

Martina fino all’ultimo ha frequentato la scuola, ha studiato, svolto i compiti e scritto la tesina per l’esame di maturità, tesina che non è riuscita però a concludere. Aveva scritto una tesina sul teatro, che però non ha potuto discutere.

Le sue compagne le hanno fatto un regalo bellissimo. Come si legge su Latina Oggi, “Quel diploma, Martina Natale lo ha meritato davvero. E infatti la Commissione ha consegnato alla famiglia della ragazza, una pergamena, non appena le giovani compagne hanno concluso la loro esposizione e subito dopo la proclamazione.Purtroppo il diploma consegnato ieri non ha altra valenza se non quella simbolica, ma i professori sono chiari: si sono attivati affinché il Ministero possa certificare il diploma ufficiale a nome di Martina Natale”.