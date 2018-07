Matrimoney, una statistica inglese ha stabilito quali sono i matrimoni che durano di meno

Il tabloid inglese ‘Metro’ ci propone quest’oggi una interessantissima statistica – messa in piedi dai professori di Economia Andrew Francis-Tan e Hugo M Mialon: su un campione di 3000 persone sposate, alla ricerca di fattori che portano le coppie a divorziare, hanno notato che il fattore economico è fortemente correlato con la fine delle relazioni. Ma in che forma?

Chi spende di più per l’anello tende a divorziare maggiormente (specialmente quando il costo del gioiello supera le 1.500 sterline – usiamo le sterline come proposto da Metro, giornale britannico). Secondo lo studio: “Specificamente, nel caso degli uomini, spendere tra le 2000 e le 4000 sterline in un anello di matrimonio è associato con una possiblità 1.3 maggiore di divorziare rispetto a chi ha speso tra le 500 e le 2000 sterline”.

Ma le statistiche impennano quando si vanno a valutare le cifre spese per il matrimonio: se i matrimoni costati sotto le 753 sterline hanno mostrato una signifcativa diminuzione nel rischio di divorzio, alla stessa maniera matrimoni costati oltre 15.000 sterline vedono una possibilità maggiore di 1.6 volte di avere un divorzio come epilogo.

Secondo il giornalista di ‘Metro’ che ha scritto il pezzo sul tema: “Non è difficile immaginare che, se hai la possibilità ela voglia di pagare per un matrimonio da sogno, tutte le tue energie sono riposte in ciò e non, magari, nella relazione in sé“.

Una considerazione valida, cui il giornalista fa seguire alcuni esempi di matrimoni vip, durati ben poco: il matrimonio di Paul McCartney e Heather Mills costato oltre 3.6 milioni di dollari (una inezia, rispetto a quanto pagato per il divorzio avvenuto appena 6 anni dopo). Altri esempi di questo tipo il matrimonio di Liza Minnelli con David Gest (matrimonio costato 4.2 milioni di dollari ma durato appena 1 anno) e il matrimonio di Liz Hurley con Arun Nayar (2.6 milioni di dollari per un divorzio lampo).