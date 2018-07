Rassegna 8.7. Addio al grande regista italiano, choc nel mondo del cinema: aveva 67 anni

TgCom Interni. Cinema, addio a Carlo Vanzina: con il fratello Enrico ha fatto la storia della commedia allʼitaliana.

In oltre quarantʼanni di attività, dai cinepanettoni allʼultimo tributo a Napoli, ha raccontato i cambiamenti della nostra società.

Repubblica Interni. È morto il regista Carlo Vanzina. Era figlio di Steno. Aveva 67 anni. Con il fratello ha raccontato gli italiani in tante commedie di successo.

Antidiplomatico Esteri. OPCW, Siria: Nessuna traccia di gas nervino a Douma.

TgCom Esteri. Ragazzi intrappolati in Thailandia, riprende a piovere: cresce la paura.

I soccorritori speravano di riuscire a procrastinare le operazioni di recupero per creare le condizioni migliori per il salvataggio. Lʼallenatore chiede scusa alle famiglie.

TgCom Interni. Cagliari, un uomo strangola la moglie e poi si toglie la vita.La tragedia familiare a Senorbì: il 62enne ha prima ucciso la donna e poi si è lanciato nel vuoto nei pressi della cantina sociale dove aveva lavorato.

dKronos Interni. Maglietta rossa & Rolex”, Salvini contro Lerner.

Ansa Salute. Rischio listeria nel minestrone surgelato: si allarga il ritiro di lotti in Europa. Richiamo in via precauzionale, cottura annulla il pericolo.