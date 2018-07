Scopre che il marito ha un’altra: la moglie lo investe e lo trascina per strada per diversi metri

Il marito ha un’altra, lei lo investe e lo uccide

Ha ucciso il marito perché si era innamorata di un’altra. Una tragedia avvenuta a Paternò, in un piccolo paese in provincia di Potenza, dove Maria Pia Vertuccio di 40 anni ha investito ed ucciso il marito, anch’egli di 40 anni, Claudio Bitetti.

Un’accusa gravissima verte ora sulla donna: omicidio volontario premeditato, perché la donna avrebbe deliberatamente investito il marito con lo scopo di ammazzarlo perché lui era innamorato di un’altra.

Secondo una prima ricostruzione l’uomo questa mattina stava camminando in località Foresta delle Monache, sul marciapiede.

La moglie l’avrebbe raggiunto e avrebbe cominciato a litigare furiosamente; forse lei ha chiesto delle spiegazioni perché il marito si era appena recato a casa di un’altra donna.

Trascinato sull’asfalto per diversi metri

Pochi istanti di furia, poi la follia più totale: la donna avrebbe pensato lucidamente di uccidere il marito investendolo.

Ha accelerato ed ha investito l’uomo, salendo sul marciapiede. Il marito è finito contro un palo dell’illuminazione riportando una grave frattura al capo che l’ha ammazzato. Un omicidio terribile, che dimostra come non siano solamente gli uomini a non accettare la fine di una relazione.

L’uomo era gravissimo e la donna non solo non ha fermato l’auto, ma l’ha trasportato per diversi metri e l’ha fatto cadere a terra: nessun segno di frenata sull’asfalto. Ai soccorsi la donna ha detto che si è trattato di un investimento casuale, ma fin da subito è stato chiaro che non erano andate così le cose. La donna è stata arrestata in flagranza di reato.