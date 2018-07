Al Bano e Romina, c’è un ritorno di fiamma? Al concerto di Genova il colpo di scena

Al Bano e Romina, scatta il bacio sul palco

Sono passati tre mesi esatti da quandoha annunciato, ufficialmente, la fine della sua relazione con, madre dei suoi due figli più piccoli. Storia d’amore terminata per “” che sono accadute e, si era affrettato a specificare l’artista pugliese ospite nel salotto di “”. All’ultimo concerto degli ex coniugi, però, l’impressione è stata di senso letteralmente opposto.

Al Bano e Romina hanno incantato i loro fans nel loro primo concerto tenutosi in Italia dopo il definitivo allontanamento di Loredana Lecciso. Il concerto si è svolto a Genova e ha dato vita ad un colpo di scena che forse nessuno si aspettava (sebbene in molti abbiano sempre sperato nel ritorno di fiamma). Al Bano e Romina si sono scambiati un bacio a stampo sul palco, assecondando le richieste dei fans che, in delirio, avevano iniziato a chiedere con insistenza il bacio.

Ma non è soltanto questo bacio che adesso fa sospettare l’esistenza di un rinnovato sentimento d’amore tra i due: nel corso dello spettacolo si è notata la fortissima sintonia dei due ex coniugi. Sguardi d’intesa, abbracci, sorrisi per la coppia che un tempo è stata la più amata della canzone italiana. “Oggi” ha pubblicato in esclusiva il video del bacio.

Al Bano e Romina, non ci sono né conferme né smentite

Se il bacio sia stato un bacio sentimentalmente sentito o soltanto un bacio “di scena”, di quelli dati per far crescere la curiosità ed il delirio dei fans, al momento non è dato sapere. La situazione ufficiale di Al Bano e Romina è rimasta la stessa, e cioè quella di due persone che insieme hanno condiviso gioie e dolori della vita coniugale per diversi decenni e tra i quali- dopo un periodo di bufera legale– sembra aver prevalso la linea del rispetto.

Fatto sta che Romina Power è apparsa raggiante anche in degli scatti che sono finiti su Instagram e nei quali appare serena accanto alla sua cagnolina Daisy. La motivazione ufficiale di questa serenità? Un amore smisurato per Genova, una città capace di incantare anche Al Bano che ne ha approfittato per visitare i bimbi malati ricoverati al Gaslini. L’idea dei fans è che quest’armonia sia merito, soprattutto, del ritrovato amore tra i due. È proprio il caso di dire che “se son rose ri-fioriranno”.

(Foto d’archivio)

Maria Mento