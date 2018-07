Gli chiedono il biglietto sul tram, lui prende a morsi e pugni tre controllori: arrestato

Gli hanno chiesto il biglietto del tram e lui come tutta risposta ha cominciato a mordere e prendere a pugni tre controllori. Un ragazzo senegalese di 21 anni, di nome Deng Amarth, ha aggredito ieri tre controllori dell’APS, azienda di trasporto pubblico di Padova, che l’avevano intercettato come altri passeggeri sul tram e gli avevano chiesto di mostrare il regolare titolo di viaggio.

I fatti sono avvenuti alla fermata di Corso del Popolo, la mattina di domenica 8 luglio 2018. Il controllore si è avvicinato al 21enne per chiedergli il biglietto: erano circa le 10.40. Per tutta risposta, il 21enne si è scagliato contro il controllore con dei pugni al petto. Subito sono arrivati due colleghi in soccorso dell’uomo: il primo è stato strattonato, il secondo morsicato al braccio. Deng Amarth era già stato denunciato per gli stessi motivi

Il 21enne senegalese è stato arrestato dagli agenti delle Volanti

Il 21enne è stato arrestato dalle forze dell’ordine per la violenta aggressione, accusato di violenza e lesioni a pubblico ufficiale. La polizia è stata chiamata dagli altri passeggeri, sotto choc per la scena.

Deng Amarth sarebbe già stato denunciato altre volte per gli stessi motivi. Secondo le prime informazioni, il 21enne avrebbe il brutto vizio di salire sui mezzi pubblici senza pagare il biglietto, e quando viene trovato dai controllori, reagisce violentemente.

