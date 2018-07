Mistero al Ministero: trovato intorno alle 2 il cadavere di un uomo, riverso in una pozza di sangue

Davanti al palazzo del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (sito in viale Trastevere 76, a Roma. Sotto la mappa per individuare l’area, per chi meno conosce la Capitale), è stato trovato questa notte il cadavere di un uomo.

Si tratta del corpo senza vita di un homeless, trovato riverso in una pozza di sangue dalle forze dell’ordine che – intorno alle 2 di stanotte – si trovano a pssare in zona: poco distante dal cadavere dell’uomo, gli agenti di Polizia hanno ritrovato un bastone insanguinato ed un altro uomo – anch’esso senza fissa dimora – in stato di incoscienza, ferito gravemente al capo e immediatamente trasportato all’ospedale Fatebenefratelli dove è stato ricoverato in codice rosso ed è attualmente piantonato dalle forze dell’ordine, intenti a ricostruire le dinamiche dell’accaduto.

Secondo le prime ipotesi (anche se nessuna pista è esclusa) una lite tra i due potrebbe aver portato alla tragedia: per poter essere certi di quanto accaduto, gli inquirenti hanno già acquisito le immagini delle videocamere di sorveglianza del quartiere.