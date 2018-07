Tragedia in Romagna, 60enne muore sul colpo

E’ una vera e propria tragedia quella che si è verificata nella tarda mattinata di oggi lungo la provinciale “Maiano”, alle porte di Belricetto, una frazione di Lugo di Romagna. Un uomo di 60 anni, residente proprio nella zona, ha perso la vita in seguito ad un terribile incidente stradale.

L’uomo si trovava alla guida della sua auto, una vettura Honda, lungo la provinciale che si dirige verso Belricetto. Poco prima di mezzogiorno, per cause ancora da chiarire, il 60enne ha perso il controllo del mezzo mentre stava affrontando un’ampia curva a sinistra. L’auto ha invaso la corsia opposta ed è poi finita in un fossato: il conducente è stato sbalzato fuori dall’abitacolo. L’impatto con il suolo gli è stato fatale: l’uomo è morto sul colpo.

Per l’uomo non c’è stato nulla da fare

Nel frattempo la vettura è stata interessata da una carambola che l’ha riportata in mezzo alla carreggiata, con le ruote all’aria. Fortunatamente, in quel momento, nessun’auto transitava dal verso opposto. Sul luogo della tragedia si è recata subito un’ambulanza, ma come detto per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Presenti anche i vigili del fuoco di Lugo e alcune pattuglie dei carabinieri il cui personale ha provveduto a chiudere al traffico un tratto di provinciale.

I militari della stazione di San Lorenzo stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente per capire cosa ha portato il 60enne a sbandare così violentemente.