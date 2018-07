Saviano al vetriolo contro Toninelli: “Disprezzo, umano e politico, per questa caricatura di ministro”

Botta e risposta tra il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli e lo scrittore – non esattamente ben visto dal (sedicente) ‘Governo del cambiamento’ – Roberto Saviano.

Attraverso una lunga lettera pubblicata dal ‘Fatto Quotidiano’ lo scrittore napoletano ha mosso alcune precise accuse a Toninelli, accusato frattanto di essere un burattino nelle mani del Ministro dell’Interno Matteo Salvini (che è alleato al Governo, ricordiamo, ma non compagno di partito):

Gentile direttore,

ho letto l’intervista rilasciata al vostro quotidiano dal ministro Danilo Toninelli, che ogni giorno di più mostra il suo vero volto di burattino nelle mani di Matteo Salvini. Non esiste più per questa politica degenerata alcuna differenza tra vita e morte, tra dignità e mancanza didiritti, tra legge e illegalità. Parlano delle prime e dei secondi come se tutto si equivalesse.

Tre questioni secondo me vanno chiarite:

1) L’orientamento del governo di delegare unicamente ai libici la gestione dei salvataggi in mare è folle e criminale, e non a caso si parla di recupero degli accordi stretti tra Berlusconi e Gheddafi: che bel cambiamento!

2) Il legame tra traffico di persone e Ong è da rigettare con forza (non c’è una sola prova di legame fra trafficanti e Ong), in special modo dopo il fallimento giudiziario delle elucubrazioni di Carmelo Zuccaro, ma a Toninelli e al suo burattinaio (Lei lo definisce non a torto “Cazzaro Verde”) fa comodo fare disinformazione e continuare ad alimentare falsi sospetti verso chi salva vite e in più è testimone degli esiti criminali degli accordi tra Italia e Libia

3) (e rispondo su ciò per cui mi si chiama in causa) le Ong hanno più volte effettuato salvataggi in quell’area in passato, anche con il coordinamento del Centro Nazionale di Coordinamento del Soccorso Marittimo di Roma, visto che i libici non erano in grado di farlo e non lo sono neanche adesso.

Queste le informazioni che ho riportato per mostrare quanto il ministro ignori colpevolmente la storia recente dei salvataggi in mare e le dinamiche che l’hanno governata. Mi rendo conto di quanto sia inutile chiedere a Toninelli di studiare, poiché l’obiettivo suo, e del suo compare, è mantenere un potere nella maniera più becera possibile, creando paura e armando disperati contro altri disperati. Per questo non posso che concludere manifestando il più profondo disprezzo, umano e politico, per questa caricatura di ministro.

Del giorno precedente le parole dedicate a Saviano da parte di Toninelli, in un’intervista rilasciata sempre al ‘Fatto’:

Roberto Saviano accusa lei e il ministro dell’Interno per i cento annegati nel Mediterraneo di pochi giorni fa. “Non hanno permesso alle Ong di intervenire”, sostiene. Grave no?

Temo che Saviano abbia smesso di studiare. Quei due naufragi sono accaduti nelle acque della Libia, dove nessuno può intervenire, compresa l’Italia. Saviano dovrebbe tacere, questa è solo speculazione.

Ma l’emergenza migranti nei numeri non c’è.

Un milione di persone è pronto a partire dalla Libia. Ed è un problema epocale, da affrontare.