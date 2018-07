L’innovatore Rocco Casalino e le vacanze a Ponza con il fidanzato cubano

Rocco Casalino e l’innovazione nella comunicazione governativa

, portavoce del premier Giuseppe Conte, si è guadagnato le prime pagine dei giornali nelle scorse settimane per aver presentato un sistema di informazioni a getto continuo sulle attività del suo illustre assistito. L’ex gieffino si è poi guadagnato i favori della stampa italiana quando ha anticipato la notizia dell’intervento inaugurale di Conte al vertice di domenica 22 giugno a discapito della stampa estera. Il favoritismo nei confronti della stampa nostrana ha indispettito quella francese e tedesca abituate ad avere un ruolo prioritario e per la prima volta scavalcate.

La natura della chat a getto continuo l’ha portato a dover rispondere in qualche modo ad un giornalista che gli chiedeva la veridicità di una data informazione, domanda a cui l’istrionico comunicatore ha risposto con professionalità mandando un emoticon con un dito medio. Accortosi del madornale errore (forse il gestaccio era rivolto ad un’alta chat) Casalino ha cancellato immediatamente la poco rispettosa gestualità da strada, ma questo non è bastato ad evitare che la cosa andasse in anteprima su Ansa.

Rocco Casalino giustifica il gestaccio: “Lavoro 18 ore al giorno”. Tra un weekend a Ponza e l’altro con il fidanzato

Colpito e affondato dalla pronta diffusione della sua gaffe Rocco Casalino si è sfogato pubblicamente dicendo che si è trattato di un errore dovuto al troppo lavoro: “Lavoro 18 ore al giorno, ho 73 chat e se cancellare un emoticon diventa una notizia, mi arrendo”. Bisogna comprenderlo d’altronde, lavora duramente tutto il giorno ed è per questo che di tanto in tanto si concede weekend di assoluto relax con il fidanzato cubano a Ponza. In alcune foto esclusive di ‘Chi‘, si vede Rocco che si gode il mare e la spiaggia qualche giorno dopo il 2 giugno, il giorno successivo al giuramento del nuovo governo. Vacanze da sogno a cui non è nuovo il responsabile della comunicazione pentastellata, lo scorso anno infatti erano sorte non poche polemiche per il viaggio che Casalino aveva fatto a Miami con il compagno pagate, secondo quanto scritto su ‘Il Secolo d’Italia’, dal Movimento 5 Stelle.