Salute Nadia Toffa, a Bologna la prima apparizione in pubblico (dopo mesi)

E’ una lottatrice e questo è sempre più evidente. Lo mostrano anche le foto nella prima uscita pubblica a distanza di tempo: la vediamo sorridente, come quasi sempre d’altra parte, vestita con una una giacca verde a pois su un pantalone bianco e con un foulard intorno al collo e un turbante nero. E’ Nadia Toffa, l’amata ‘Iena’ attualmente lontana dalla televisione per motivi di salute (oltre che per il fatto che siamo in estate).

Lunedì sera (ieri sera, per intenderci) la Toffa ha presenziato ad una sfilata di costumi a Bologna (organizzata dallo stilista specializzato in abbigliamento intimo e beachwear Fausto Becagli) ed è apparsa in condizioni sempre migliori (come d’altra parte aveva comunicato qualche giorno fa in un post su Instagram).

Anche stavolta la conferma del miglioramento è giunto attraverso una foto postata da Instagram da una inviatata alla sfilata che ha così commentato l’incontro: “L’istante di una foto mi ha fatto capire la tua forza. In bocca al lupo per tutto”.

Questa di seguito la foto: