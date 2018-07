Mercoledì 11 luglio 2018: stasera in tv Chi l’ha visto, Anna Karenina, Crazy, Stupid, Love e Croazia Vs Inghilterra

Cosa c’è in onda stasera in tv? Newnotizie vi dà la possibilità di scoprirlo! Di seguito sono riportati film e programmi che andranno in onda oggi 11 luglio sulle principali reti nazionali in chiaro.

Non sono molti i film, di seguito trovate trame e trailer dei film in onda stasera mercoledì 11 luglio 2018 in prima e seconda serata. Continuano su Canale 5 i Mondiali di Calcio, subito dopo va in onda Balalaika, programma dedicato proprio ai Mondiali. Tanti i documentari, i programmi e le serie tv.

Stasera in TV, mercoledì 11 luglio 2018. L’elenco completo dei programmi in prima e seconda serata

Rai 1

21:25 – Super – Quark

00:00 – Super – Quark Musica

Rai 2

21:05 – N.C.I.S. La città della Mezzaluna

21:50 – Mac – Gyver – Sotto accusa – Bombe gemelle

23:30 – Mangiafuoco

Rai 3

21:15 – Chi l’ha visto?

00:05 – TG3 Linea notte estate

Rete 4

21:25 – Il segreto

23:30 – Anna Karenina

Canale 5

20:01 – Campionati Mondiali di Calcio – CROAZIA – INGHILTERRA

22:00 – Balalaika – Verso la finale

Italia 1

21:17 – Crazy, Stupid, Love

23:41 – Boygirl – Questione di sesso

La 7

21:10 – Il cigno

23:15 – Le avventure galanti del giovane Moliere

Tv 8

21:25 – Il contadino cerca moglie

23:40 – Piccole donne

Cielo

21:15 – Planet of the Sharks

23:05 – The Hoarder

Iris

21:00 – Il comandante e la cicogna

23:40 – Il figlio più piccolo

Stasera in TV, mercoledì 4 luglio: trame e curiosità dei film in onda stasera

Di seguito, trame, curiosità e trailer dei principali film in onda stasera. Le trame sono tratte dal web.

Anna Karenina (Rete 4): L’affascinante Anna Karenina e’ la moglie di Karenin, un ufficiale governativo di alto rango; Anna ha un figlio, una vita perfetta ed e’ una delle donne piu’ in vista di San Pietroburgo. Dopo aver ricevuto una lettera da suo fratello, un dongiovanni di nome Oblonsky, che le chiede di raggiungerlo per aiutarlo a salvare il suo matrimonio con Dolly, Anna si reca a Mosca.