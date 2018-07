Rassegna 11.8. Richiamato un lotto di mix di verdure surgelate: sospetta presenza di pericolosa listeria

Rassegna 11 luglio 2018

Leggo Interni. Listeria, richiamato un altro lotto di mix di verdure surgelate.

Un lotto di mix di verdure surgelate a marchio Pinguin è stato richiamato dal Ministero della Salute per la presenza di Listeria monocyotgenes. Si tratta di confezioni in formato da 2,5 kg, con il numero di lotto W171583 8G e scadenza 06/07/2019, prodotte da Greenyard Frozen Belgium, in uno stabilimento in Ungheria. È il terzo richiamo in Italia, dopo le verdure surgelate Freshona e i minestroni Findus, a causa del focolaio europeo di listeriosi, che dal 2015 ha causato 47 casi, di cui 9 fatali.

Ansa Esteri. Giappone: le vittime del maltempo salgono a 176, Abe nelle zone colpite.

Si cercano decine di dispersi, mancano all’appello da 5 giorni.

Il Messaggero Esteri. Usa, bimbo di 4 anni trova la pistola del padre sotto al divano e si spara. L’uomo finisce in carcere.

Il Messaggero esteri. Il neonato piangeva a dirotto, l’ostetrica lo picchiò selvaggiamente: lui ha sviluppato una grave epilessia.

Il Messaggero Esteri. Etiopia ed Eritrea firmano la pace: storico accordo dopo 20 anni di guerra.

Il Messaggero Interni. Omicidio Varani, confermati 30 anni per Foffo ma senza l’aggravante della premeditazione.

La Gazzetta Dello Sport. Ronaldo alla Juventus: è ufficiale! Al Real Madrid 100 milioni di euro.

Il club bianconero verserà altri 12 milioni come contributo di solidarietà previsto dal regolamento Fifa. Al portoghese quadriennale da 31 milioni netti a stagione. CR7 sarà a Torino lunedì.