Alena Seredova torna a pungere Gigi Buffon (e Ilaria D’Amico, di conseguenza)

Alena Seredova torna a pungere l’ex Gigi Buffon e – di sponda – la compagna attuale del neo portiere del PSG Ilaria D’Amico: nonostante siano passati 4 anni, e nonostante abbia un nuovo compagno (il manager Alessandro Nasi), pare che la Seredova non riesca a superare del tutto la separazione dall’ex capitano della Nazionale (cui era stata legata per 7 anni).

E stavolta, attraverso un’intervista rilasciata a ‘Chi’, la modella ceca s’è espressa così: “Non è bello per un bambino vedere nel letto una donna che non è la mamma. Mio figlio era in vacanza con il papà a Forte dei Marmi, mi ha mandato una foto di una casa in affitto e mi ha detto: Mamma, perché non la prendi, così vieni qui e torniamo insieme?”.

Poco tempo fa la Seredova era tornata a parlare della separazione da Buffon: “L’ho scoperto in radio mentre andavo dal parrucchiere che ero cornuta. Meno male che non ho fatto un incidente. Parla di me con molta freddezza, dopo tutto ciò che c’è stato tra noi mi sarei aspettata una considerazione diversa. Con la D’Amico non c’è alcun rapporto”.

Allora non giunse alcuna reazione da parte della D’Amico e di Buffon, giungerà questa volta una risposta?