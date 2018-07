Giovedì 12 luglio 2018: stasera in Tv Don Matteo, Wind Summer Festival, Infelici e contenti e tanto altro cinema

Adidas vs Puma (Rai 3): Negli anni Venti del Novecento, i due fratelli Adolf e Rudolf Dassler iniziano a realizzare scarpe sportive. Adolf è un artigiano di talento e il suo sogno è che tutti i migliori atleti del mondo indossino le sue creazioni ai piedi. Rudolf, invece, è la mente finanziaria del duo e si occupa di gestire le vendite e il marketing.

I quattro dell’Ave Maria (Rete 4): Cacopoulos e’ ormai un vecchio bandito che, a causa del tradimento dei suoi compari, sta scontando una lunga pena detentiva. Gli viene fatta una proposta per poter porre termine al suo soggiorno in carcere.

Frozen (Italia 1): Una qualsiasi giornata sulle piste si trasforma in un vero incubo per tre snowboarder rimasti bloccati sulla seggiovia, alla fine di un weekend di divertimento. Quando la macchina si arresta e tutte le luci vengono spente si rendono conto con terrore di essere stati dimenticati e abbandonati lassù, senza possibilità di scendere.

Infelici e contenti (Tv 8): Aldo, bancario, ex campione di pallanuoto, ora vive in carrozzella per colpa di un incidente automobilistico. Vittorio, mezzo mariuolo, non vedente, si arrangia a vivere con piccole truffe. I due si conoscono per caso e per caso si cacciano in varie disavventure che li conducono fino al casino’ di Sanremo dove Aldo ritrova Petrilli, l’uomo responsabile del suo incidente d’auto.

Shooter – Attentato a Praga (Cielo): Poliziotto americano va a Praga all’inseguimento della presunta assassina dell’ambasciatore di Cuba a New York.