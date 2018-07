Il marito sorprende la moglie in auto con un prete africano di 40 anni: è rissa

Sembra una storia da film, ma in realtà stiamo riportando una notizia vera. Attualmente, non si riportano i nomi dei coinvolti, per rispettare la loro privacy. Tuttavia, è un fatto da riportare, fosse anche per la sua “particolarità”.

Un marito ha trovato la moglie in atteggiamenti intimi con un altro uomo. Fin qui, nulla di strano: purtroppo, per quanto orribile, molte persone attraversano questa amara scoperta. Tuttavia, la moglie non era in atteggiamenti con un uomo qualunque, bensì con un prete, un sacerdote di 40 anni di origine africana.

Sorprende la moglie con un prete: lui la picchiava

Il marito era da un po’ che dubitava della fedeltà della moglie. Accecato oramai dalla gelosia e desideroso di scoprire una volta per tutto di avere torto o ragione, l’ha seguita fino al parcheggio.

Qui è avvenuta l’amara scoperta.

La moglie e il prete, che ad oggi è stato allontanato dalla chiesa, erano in atteggiamenti intimi. Tuttavia, la storia assume ulteriori risvolti inquietanti: il prete ha subito preso le parti della donna, poiché più volte lei aveva denunciato il marito per atteggiamenti violenti nei suoi confronti. Il prete ha dato un pugno all’uomo e ha chiamato la polizia.

Nessuna delle due parti aveva sporto denuncia.

Foto d’archivio