Terribile frontale in moto: muore sul colpo e la moto prende fuoco

Incidente fatale a Piossasco: morto un motociclista di 58 anni

Incidente fatale a Piossasco: il decesso del motociclista e la ricostruzione della dinamica

Uno scontro frontale tra una moto ed un furgone sulla strada statale che conduce da Piossasco (Torino) aè costato la vita ad un uomo di 58 anni. Secondo quanto riferito dai quotidiani locali il sinistro si è verificato durante le prime ore del mattino, all’altezza del rifornimento. A quanto pare il furgone stava svoltando in direzione del distributore di benzina quando si è scontrato frontalmente con la moto. L’urto ha fatto volare il centauro dalla sella, il quale successivamente ha urtato violentemente contro l’asfalto, mentre il suo mezzo ha preso fuoco.

Sin dal primo momento si è compreso che le condizioni del motociclista erano gravi ed alcuni tra i presenti hanno immediatamente richiesto l’arrivo dei soccorsi. Quando gli operatori sanitari del 118 sono arrivati sul luogo dell’incidente per il motociclista non c’era più niente da fare, le ferite riportate nell’urto con il terreno erano troppo gravi e ne hanno dovuto dichiarare il decesso. Sul furgone c’erano due uomini, entrambi sono rimasti feriti e sono stati trasportati in ospedale per ricevere le cure.

Come da prassi sul luogo del sinistro sono intervenute anche le forze dell’ordine che si sono occupate di chiudere parte del tratto stradale ed effettuare i rilievi scientifici utili a ricostruire la dinamica, al momento infatti non è chiaro di chi sia la colpa del sinistro. Sul posto anche i Vigili del Fuoco che si sono occupati di spegnere le fiamme scaturite dalla moto dopo l’incidente.