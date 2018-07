Aereo colpisce i cavi elettrici e precipita. Il pilota e una donna feriti gravemente

Un pilota e il suo passeggero sono stati trasportati subito presso il più vicino ospedale dopo che il loro aereo ultraleggero è precipitato. L’aereo ha colpito i cavi dell’alimentazione mentre scendeva nelle remote paludi dell’isola di Wight. Il pilota, un uomo e il suo passeggero, che pare essere una donna, sono riusciti entrambi a sopravvivere, ma hanno riportato gravi ferite in seguito all’incidente.

“Il pilota e il passeggero, un uomo e una donna, hanno subito gravi ferite e sono stati portati al Southampton General Hospital in ambulanza aerea”.

A riferirlo è un portavoce della polizia dell’Hampshire, che ha aggiunto che l’aereo a quattro posti si è schiantato a poca distanza dall’aeroporto di Bembridge, alle 15:50 circa di giovedì.

Il luogo dell’incidente è difficile da raggiungere

L’ispettore Adam Henderson-Parish ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa locale: “Abbiamo lavorato a stretto contatto con i nostri colleghi dei servizi antincendio e delle ambulanze. Al momento ci troviamo sul luogo dell’incidente e stiamo facendo da collegamento con la Air Investigation Branch.”

Gli equipaggi di soccorso dell’Isola di Wight, compresi i vigili del fuoco, sono stati costretti a camminare molto per raggiungere il luogo dell’incidente, situato in una zona piuttosto complessa, e hanno utilizzato un 4 × 4 per trasportare le loro attrezzature di taglio. Per recuperare il relitto dell’ultraleggero si sta pensando di utilizzare un Chinook, ovvero un elicottero pesante da trasporto.