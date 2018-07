Juncker ubriaco o con problemi di salute al summit Ue? il video spopola in rete ed è mistero

Altri casi analoghi

Malato o brillo? è la domanda che si sono posti in tantissimi nell’osservare un video, diffuso in queste ore sui social, che mostra il presidente della Commissione Europea Jean Claude Juncker in uno stato di forma decisamente non ottimale. E’ accaduto in occasione del vertice Nato e, nelle immagini, si vede Juncker barcollare senza controllo mentre attorno a lui diverse persone cercano di aiutarlo a reggersi in piedi e scendere le scale. Tanto è bastato per scatenare i social network: immediatamente al filmato è stata ‘abbinata’ la descrizione “Juncker UBRIACO FRADICIO al vertice Nato. Viene sorretto da due collaboratori” ed è stato anche creato l’hashtag #Druncker. E’ questa la ‘sentenza’ del web anche se ad oggi nessuna conferma è arrivata in tal senso: l’altra ipotesi è che Juncker possa aver avuto problemi di sciatica considerato il fatto che, già nel mese di giugno, aveva sottolineato in prima persona di aver difficoltà a camminare in seguito a dei dolori provocati da un incidente d’auto. “Non sono ubriaco, ma preferirei esserlo”, aveva dichiarato in tale occasione. Peraltro il presidente ha lasciato il summit su una sedia a rotelle, elemento questo che confermerebbe i problemi di sciatica.

E’ tutto frutto di un problema di salute, dunque? c’è da dire che in passate occasioni il presidente della commissione europea era già sembrato apparentemente ‘brillo’: vi è ad esempio un altro filmato, in occasione dell’incontro con altri politici Ue, nel quale si mostra decisamente fuori dalle righe. Anche in tale occasione in molti hanno ipotizzato che potesse aver alzato un po’ troppo il gomito. Il mistero dunque rimane; ed in tanti sui social si domandano se sia ancora in grado di svolgere la sua attività in veste di capo della Commissione Ue.

