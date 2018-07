Perde il controllo dell’auto sulla statale: Tommaso muore a soli 29 anni

Perde il controllo dell’auto e finisce fuori strada: Tommaso muore a 29 anni

Tragico incidente nella notte a Chiaverano, un ragazzo di appena 29 anni Tommaso Leanza, residente ad Ivrea ha perso la vita dopo aver perso il controllo del veicolo. Secondo quanto riportato dalla cronaca locale il ragazzo si trovava a bordo della sua Ford Fiesta e stava percorrendo la statale 74 (conosciuta anche come via Carrera), ad un tratto, per cause ancora in via di accertamento, il giovane ha perso il controllo del veicolo che si è cappottato diverse volte.

Tommaso muore a 29 anni: i tentativi di soccorso

Il violento urto ha fatto perdere i sensi a Tommaso che è rimasto intrappolato all’interno del mezzo fino all’arrivo dei soccorsi. I quotidiani locali non riportano l’orario dell’incidente né quello dell’arrivo dei soccorritori, è probabile che al momento dell’incidente non ci fosse nessun altro veicolo in zona e che il sinistro sia stato notato dopo diverso tempo. Ciò che emerge è che l’intervento degli operatori del 118 non è servito a salvare la vita al ragazzo: per estrarre il corpo del 29enne dall’abitacolo è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco di Ivrea e quando il ragazzo è stato liberato dalle lamiere era troppo tardi per rianimarlo. Sul luogo dell’incidente anche i Carabinieri di Ivrea che si sono occupati di effettuare i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell’incidente.