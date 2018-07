Sbarco dei migranti a Trapani, la Boldrini ringrazia Mattarella e attacca Salvini: “Inadeguato”

L’ex presidente della Camera Laura Boldrini torna a farsi sentire relativamente all’argomento che le sta più caro in assoluto: quello degli sbarchi degli immigrati.

Nelle ultime ore c’è stata tensione in mare dopo che la nave italiana Von Thalassa ha recuperato un barcone con decine di uomini stranieri, tre donne e qualche minore. Alcuni di questi immigrati avrebbero minacciato, secondo le prime informazioni, l’equipaggio della Von Thalassa, tanto che questo ha chiamato i soccorsi e il carico di immigrati è stato caricato sulla Diciotti.

Salvini ha quindi alzato la voce contro l’ammutinamento (per ora presunto) sulla Von Thalassa, chiedendo l’arresto degli aggressori una volta sbarcati. La nave dopo il braccio di ferro è sbarcata a Trapani per l’intervento di Mattarella, che avrebbe “scavalcato” il ministro dell’interno, scatenando grosse polemiche. Secondo gli inquirenti a bordo della Diciotti vi sono almeno due scafisti che ora sono indagati, sono Ibrahim Bushara, sudanese, e Hamid Ibrahim, ghanese, accusati di violenza privata in concorso continuata e aggravata in danno del comandante e dell’equipaggio del rimorchiatore Vos Thalassa.

La Boldrini: “Grazie Mattarella”

“È finito l’ennesimo braccio di ferro sulla pelle delle persone, la nave Diciotti è a Trapani” ha commentato la Boldrini. “Ancora una volta dobbiamo ringraziare il Presidente Mattarella per aver risolto una situazione di crisi causata dall’inadeguatezza e l’incompetenza di Salvini” ha chiosato l’ex presidente.