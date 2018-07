“Sparate a Salvini” le minacce al ministro su un muro di Parma. Ecco la sua risposta 

“Sparate a Salvini”, Parma choc, la risposta del ministro

Scritta choc su un muro universitario in centro a Parma, in via d’Azeglio: sul muro dell’università c’era la scritta “Non sparate a salve, sparate a Salvini”.

La scritta minacciosa verso il ministro dell’interno ha provocato diverse reazioni online, fra cui la risposta del ministro stesso Matteo Salvini, che ha commentato sui social: “Mi fanno pena, io non ho paura. Andiamo avanti #primagliitaliani” ha scritto su Facebook.

“La cultura non abita qui e nemmeno l’educazione” ha commentato la deputata di Parma alla Lega Laura Cavandoli.

Solidarietà anche da Pizzarotti e dal PD

“Le idee politiche avversarie si vincono contrapponendo altre idee politiche. Non scrivendo minacce e volgarità sui muri delle case. Voi non fate politica non esponete nemmeno delle idee, ma fate solo la figura degli imbecilli che degradano la propria città. Noi continueremo a pulirle per rispetto dei cittadini e della città, mentre voi rimarrete degli imbecilli. Chiedo scusa al Ministro dell’Interno, Parma non è così” ha commentato il sindaco Federico Pizzarotti.

Le scritte contro Salvini hanno provocato anche le reazioni di solidarietà del Partito Democratico. “Solidarietà a Matteo Salvini per le scritte minacciose comparse a Parma. Da parte nostra nessuna violenza nessuna minaccia troverà mai appoggio, Combattiamo la politica di Salvini con la forza delle nostre idee. No alla violenza” ha commentato Emanuele Fiano, della presidenza del gruppo PD alla camera.