Venerdì 13 luglio 2018: stasera in Tv Il terzo indizio, Le verità nascoste, Chicago Med e tanti film

Anche oggi, venerdì 13 luglio 2018, Newnotizie.it vi fa scoprire cosa ci sarà stasera in tv sulle principali reti nazionali in chiaro: come sempre, vi ricordiamo che non siamo responsabili di variazioni dell’ultimo minuto (che ci rimarranno ignote).

Diversi i film questa sera, di seguito trovate trame e trailer. Il weekend inizia con documentari e programmi di attualità. Su Tv 8 potrete vedere il meglio di Italia’s Got Talent. Gli amanti del talent hanno la possibilità di rivedere alcune delle parti più belle andate in onda durante l’ultima edizione.

Stasera in TV, venerdì 13 luglio 2018. L’elenco completo dei programmi in prima e seconda serata

Rai 1

21:25 – Non sposate le mie figlie

23:15 – Non disturbare

Rai 2

21:05 – Helen Dorn – senza pietà

00:30 – Calcio e Mercato

Rai 3

21:18 – Einsatzgruppen – Le squadre della morte di Hitler

23:30 – TG3 Linea notte estate

Rete 4

21:25 – Il terzo indizio

00:00 – DonnAvventura – Summer Beach

Canale 5

21:28 – Le verità nascoste

23:31 – Return to sender – restituire al mittente

Italia 1

21:22 – Chicago Med

23:59 – Stalker – Un gioco con due prede

La 7

21:10 – Un giorno di ordinaria follia

22:50 – La moglie di un uomo ricco

Tv 8

21:30 – Italia’s Got Talent – Best Of

23:15 – Hell’s Kitchen Italia

Iris

21:00 – Hero

23:11 – First Strike

Cielo

21:20 – La fine dell’innocenza

22:55 – Lorna

Stasera in TV, venerdì 13 luglio: trame, curiosità e trailer dei film in onda stasera

Di seguito, trame, curiosità e trailer dei principali film in onda stasera. Le trame sono tratte dal web.

Non sposate le mie figlie (Rai 1): Claude e Marie Verneuil sono una tranquilla coppia borghese cattolica e conservatrice che ha allevato 4 figlie secondo i principi di tolleranza, integrazione e apertura che sono nei geni della cultura francese. Ma il destino li mette a dura prova, non una ma ben 4 volte!

Helen Dorn – senza pietà (Rai 2): Il ritrovamento di alcune foto all’interno dell’appartamento di un criminale fanno supporre a una vendetta contro il giudice Kleinert. Helen Dorn indaga.