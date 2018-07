Bimbi “dipinti” con l’arcobaleno per “festeggiare il Gay Pride”: scoppia la polemica

“Laboratori di pittura e scrittura, letture orientate al mondo omosessuale”. E’ quanto sarebbe accaduto all’interno di un centro estivo per bimbi: a raccontarlo è la testata “Quotidiano Nazionale”, che rivela i particolari della vicenda.

Si tratterebbe di un centro estivo situato a Casalecchio di Reno, praticamente alle porte di Bologna, gestito dalla coop Dolce e dedicato ai bambini sotto i 5 anni. Quando le mamme dei piccoli si sono recate nel centro per riprendere i propri piccoli, hanno subito notato la presenza di alcuni cartelloni che riportavano fotografie dei loro figlioletti colorati con l’arcobaleno.

Molti genitori indispettiti dall’iniziativa

In uno di questi cartelloni, una didascalia riportava chiaramente il motivo di quell’iniziativa: “Oggi ci siamo dipinti la faccia per festeggiare insieme il Gay Pride“, che si sarebbe tenuto il giorno dopo. Il fatto ha indispettito alcuni genitori, che non erano stati informati.

“Mia figlia ha due anni e francamente credo e spero che non abbia riportato alcun trauma – le parole di una madre riportate da Quotidiano Nazionale – Quando sono arrivata aveva la maglietta tutta colorata, disegni in fronte e sulle guance…. Dico solo che per fortuna non è nell’ età di capire…”.

Dure critiche sono giunte anche da Forza Italia, mentre il direttore della coop Dolce ha garantito indagini approfondite sulla vicenda.