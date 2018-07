Fanno sesso a tre tra gli scogli, la foto dell’amplesso diventa virale

Sesso a tre, la foto spopola sul web

Uno scatto ‘rubato’ di un momento intimo è divenuto virale suscitando stupore ed ilarità. Mostra tre persone completamente nude intente a fare sesso tra gli scogli, pensando di essere lontani da occhi indiscreti; ma i tre non si sono accorti che una persona stava assistendo a tutto e che, senza pensarci due volte ha catturato in un’istantanea l’amplesso a tre per poi diffonderla sui social network. L’episodio si è verificato a Messina dove due uomini ed una donna con il testosterone a mille, si sono lasciati andare in riva al mare, tra gli scogli della riviera nord. Un rapporto sessuale nascosto, almeno così pensavano, con in sottofondo il rumore del mare ad attutire gemiti e sospiri.

Al trio di amanti focosi è però andata male: a poche decine di metri da loro, nelle vicinanze della spiaggia ubicata vicino ad uno dei lidi più conosciuti della città, qualcuno si è goduto lo spettacolo. Del resto da una certa angolazione i tre erano perfettamente visibili e così sono stati immortalati in uno scatto esplicito finito sul web poche ore dopo. Travolti dalla passione, i due uomini e per la donna sono così stati travolti dallo scandalo. E probabilmente in futuro ci penseranno due volte prima di fare sesso all’aperto oppure opteranno per luoghi un po’ più nascosti.

Daniele Orlandi