Schianto fatale, muore 38enne: lascia la moglie e due bambini

Una terribile tragedia, quella avvenuta ieri pomeriggio a Vasto, in Corso Mazzini, dove un uomo di 38 anni ha perso la vita in seguito ad un incidente. La vittima si chiamava Nico Ruzzo, che si trovava in sella alla sua Ducati Monster. L’impatto fatale è avvenuto intorno alle 16:30 del pomeriggio di venerdì: nello schianto sono rimaste coinvolte due vetture, una Lancia Y e una Mercedes Classe A, oltre alla moto del 38enne.

Ad avere la peggio è stato proprio il centauro, che in seguito allo scontro è finito prima a terra e successivamente contro la Mercedes.

Inutili i tentativi di soccorso

Immediati i soccorsi. I sanitari, giunti sul posto con l’ambulanza, si sono subito resi conto che il 38enne versava in gravi condizioni, e per questo hanno deciso di chiedere l’intervento dell’eliambulanza da Pescara. Nel frattempo il ferito è stato trasportato all’ospedale San Pio di Vasto per ricevere le prime cure, ma ogni tentativo di salvargli la vita è risultato vano. L’uomo è morto in ospedale: lascia la moglie e due figli.

Corso Mazzini è stato chiuso al traffico per circa due ore. Le forze dell’ordine hanno provveduto ad effettuare i classici rilievi per ricostruire tutta la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità. L’indagine sull’accaduto è affidata ai carabineri della compagnia di piazza Dalla Chiesa.