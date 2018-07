Domenica 15 luglio: stasera in Tv I Bastardi di Pizzofalcone, Una notte con la regina, The boss, Roba da ricchi e tanto altro cinema

Newnotizie.it vi fa scoprire cosa andrà in onda stasera in tv, 15 luglio 2018 sulle principali reti nazionali in chiaro: si tratta del palinsesto serale dei principali canali del digitale terrestre, a meno di variazioni dell’ultimo minuto (che ci rimarranno ignote).

Potrete scegliere oggi tra programmi, serie tv e molti film. Di seguito trovate trame e trailer dei film in onda stasera domenica 15 luglio 2018 in prima e seconda serata.

Stasera in TV, domenica 15 luglio 2018. L’elenco completo dei programmi in prima e seconda serata

Rai 1

21:25 – I Bastardi di Pizzofalcone

23:45 – Speciale Tg1

Rai 2

21:05 – Chiamatemi Helen

22:45 – Blue Bloods Antidolorifici

Rai 3

21:20 – Una notte con la regina

23:40 – Ieri e Oggi Claudio Lippi e Cristiano Malgioglio

Rete 4

21:17 – Sleepers

00:17 – Confessione Reporter

Canale 5

20:40 – Balalaika – La finale

00:56 – Il bello delle donne

Italia 1

21:16 – The boss

23:25 – Le regole della truffa

La 7

21:15 – Atlantide

23:55 – Il maratoneta

Tv 8

21:30 – Moto – GP

01:35 – 3ciento – Chi l’ha duro… la vince!

Iris

21:00 – Roba da ricchi

23:12 – Il barbiere di Rio

Cielo

21:15 – Addicted – Desiderio irresistibile

23:15 – La fine dell’innocenza

Stasera in TV, domenica 15 luglio: trame, curiosità e trailer dei film in onda stasera

Di seguito, trame, curiosità e trailer dei principali film in onda stasera. Le trame sono tratte dal web.

Chiamatemi Helen (Rai 2): Tobias Wilke non riesce a credere ai propri occhi quando arriva all’aeroporto per prendere il figlio diciassettenne Finn di ritorno dagli Stati Uniti e scopre che il ragazzo indossa vestiti da donna e si fa chiamare Helen.

Una notte con la regina (Rai 3): Nel 1945, in tutto il mondo si celebra la fine della guerra. A Londra, due giovani sorelle adolescenti, la principessa Margaret e la sorella Elizabeth ottengono per la prima volta di aggregarsi alla festa, preparandosi a vivere mille avventure per loro inedite prima di far rientro a casa, a Buckingham Palace.