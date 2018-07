Esce con gli amici in gita, ma sbanda con la moto e finisce contro un palo. Giovanni muore a 26 anni 

Esce in moto con gli amici, muore a 26 anni

E’ morto a soli 26 anni Giovanni Zamperetti, un giovane biker di Cornedo, Veneto, che è deceduto ieri attorno alle 14.30 quando ha impattato contro un palo dopo un volo dalla sua moto.

Giovanni Zamperetti era alla guida della sua Ducati bianca 848, era uscito con gli amici per fare una gita sulle belle strade del Trentino. Un terribile incidente lo aspettava però lungo la statale 349, in semicurva al termine del rettilineo fra l’hotel Vezzena e la chiesetta Zamperetti. Il giovane ha perso il controllo della moto, ed è stato disarcionato. Ha fatto un volo di alcuni metri impattando contro uno dei piccoli pali della segnaletica stradale. Nessun altro veicolo sarebbe coinvolto nell’incidente.

Il volo è stato molto violento: i ragazzi che erano con il 26enne hanno immediatamente chiamato i soccorsi, e al loro arrivo Giovanni era ancora vivo. Purtroppo però, nonostante sia stato portato in elisoccorso all’ospedale Santa Chiara a Trento, Giovanni Zamperetti è morto qualche minuto dopo il ricovero a causa dei gravi traumi riportati nella caduta in moto.

Addio a Giovanni, appassionato centauro

Una vera tragedia per il giovane, 26 anni, operaio alla S.P. Meccanica di Cornedo vicino alla casa dove viveva coi genitori. Grande appassionato di moto, Giovanni Zamperetti aveva la sua Ducati da circa due anni. L’altro ieri era partito con una dozzina di amici con la passione per la moto per una gita in Trentino. Mentre stavano per fare ritorno a Vicenza, il terribile incidente, che ha tolto alla vita un giovane appassionato di soli 26 anni.