Incidente mortale sulla provinciale: muore motociclista 46enne in un terribile schianto

Terribile incidente in provincia di Bologna (a Crevalcore): intorno alle 20 di ieri sera un motociclista di 46 anni (Dariusz Regula, di origini polacche ma residente a Crevalcore) si è schiantato contro una Ford Focus, perdendo la vita nell’impatto. Un impatto terribile come riportato da alcuni automobilisti che venivano dalla parte opposta rispetto al punto dello schianto: secondo le prime ricostruzioni la Ford Focus (con a bordo una coppia di 74enni) sarebbe uscita da una via laterale ed immettendosi in via Del Papa avrebbe causato lo schianto.

Sul posto sono intervenuti una auto medica, un’ambulanza e l’elisoccorso, allertati dagli automobilisti presenti sul posto ma l’intervento dei sanitari è servito solo a constatare il decesso del motociclista polacco.

E’ andata meglio ai due anziani alla guida della Ford Foucs,trasportati all’ospedale Maggiore di Bologna in condizioni di media gravità.

Sul posto sono giunte le forze dell’ordine che hanno raccolto le testimonianze, hanno compiuto i rilievi del caso e stanno a tutt’ora indagando sulle dinamiche dell’accaduto (dopo aver gestito il traffico, congestionato dopo il terribile incidente).

Questa via del Papa, luogo del sinistro fatale: