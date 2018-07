Noemi in costume su Instagram passa la prova costume (ma poi rimuove la foto)

Come noi comuni mortali, anche (alcuni) vip iniziano ad andare in vacanza soltanto adesso, a metà luglio.

E come noi comuni mortali, anche (alcuni) vip devono superare la prova costume e capire se i mesi di bagordi o di sforzi vengono ripagati dall’aspetto che sfoggiamo con soltanto il costume addosso.

La nota cantante Noemi non fa eccezione e – come segnalato da ‘Today’ – ha postato la foto di sé in bikini in spiaggia su Instagram. Un post in cui la si vede sorridente e con un pancino piatto che ha raccolto gli apprezzamenti di molti utenti.

Nonostante la grande ironia della foto stessa (postata con commento: “Prrva costume superata? … Per me con qualche debituccio a settembre”), la cantante pare aver poi rimosso il post che – nonostante gli apprezzamenti – ha forse scosso qualche follower, non altrettanto in forma.