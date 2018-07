Condizione salute Nadia Toffa, nuovo selfie su Instagram per la conduttrice

E’ per noi sempre un piacere parlare di Nadia Toffa. Soprattutto perché, ogni volta, la ritroviamo sorridente, nonostante la battaglia col cancro, intrapresa ormai diverso tempo or sono.

Attraverso i suoi post sui social, la amata Iena trova il modo di far sorridere i propri (tantissimi. Oltre un milione) follower, mostrando così una forza davvero notevole: un nuovo post della Toffa è giunto ieri, durante la finale del Mondiale di Russia 2018 (poi vinto, ahinoi, dalla Francia), quando la conduttrice si è fatta un selfie con lo schermo della tv, mostrando un gesto aptropaico di un calciatore della Croazia.

“Ma guarda cosa ho beccato, una bella grattatina” ha scritto la Toffa come commento alla foto, aggiungendo quindi di sentirsi agitata per la finale (pur non esprimendo una preferenza per la squadra da sostenere).

Ricordiamo come di recente la amata Iena (anche conduttrice del programma di lungo corso della Mediaset) sia tornata ad apparire in pubblico, in occasione di una sfilata di costumi da bagno. Proprio in quella occasione, a ‘Tgcom’, la Toffa aveva raccontato: “Guardatemi, cosa dite?! Bene, sto molto bene, l’ho scritto anche sui social per tranquillizzare tutti. Secondo me bisogna anche sapersi fermare quando il fisico lo dice. Ora riposo, mi prendo i miei tempi. Prima non lo facevo, ero molto schizofrenica”.