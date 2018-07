Lunedì 16 luglio: stasera in Tv Temptation Island, The Fast and the Furious: Tokyo Drift e tanto altro cinema

Lunedì 16 luglio: stasera in Tv Temptation Island, The Fast and the...

Cosa andrà in onda stasera in tv, 16 luglio 2018 sulle principali reti nazionali in chiaro? Newnotizie vi fa scoprire cosa andrà in onda nel palinsesto serale dei principali canali del digitale terrestre, a meno di variazioni dell’ultimo minuto (che ci rimarranno ignote).

Dopo tanta attesa da parte dei fan va in onda stasera la seconda puntata di Temptation Island. Il docureality che racconta la forza e la debolezza dei rapporti di coppia. Diverse sono le ragioni che spingono le coppie ad avventurarsi in questo viaggio all’interno del proprio amore: dal voler verificare la forza della propria relazione, all’esigenza di mettere una distanza ad una convivenza totalizzante o il desiderio di riflettere su una progettualità di coppia ancora mancante. Le coppie dovranno vivere separate per 21 giorni: gli uomini continuano a soggiornare con giovani donne single e altrettanto fanno le donne. Tanti sono anche in film, di seguito trovate trame e trailer dei film in onda stasera lunedì 16 luglio 2018 in prima e seconda serata.

Stasera in TV, lunedì 16 luglio 2018. L’elenco completo dei programmi in prima e seconda serata

Rai 1

21:25 – Tutto può succedere 3

23:35 – Le vie dell’Amicizia – Kiev

Rai 2

21:25 – Squadra Speciale Cobra 11 – Fantasmi del passato

00:00 – Sicilia Cabaret

Rai 3

21:15 – Desconocido – Resa dei conti

23:45 – Report Cult

Rete 4

21:29 – Caccia spietata

23:44 – Ispettore Callaghan: Il caso scorpio è tuo

Canale 5

21:25 – Temptation Island

00:30 – TG5 – Notte

Italia 1

21:15 – The Fast and the Furious: Tokyo Drift

23:21 – Final destinations 5

La 7

21:10 – Speicale Bersaglio Mobile

23:15 – Viaggio in Inghilterra

Tv 8

21:25 – Il cliente

23:35 – Dago in the Sky – Vite stupefacenti

Iris

20:58 – Alì

00:42 – Caldo soffocante

Cielo

21:15 – Macbeth

23:25 – Porno Valley

Stasera in TV, lunedì 16 luglio: trame, curiosità e trailer dei film in onda stasera

Di seguito, trame, curiosità e trailer dei principali film in onda stasera. Le trame sono tratte dal web.

Desconocido – Resa dei conti (Rai 3): Sembra un giorno come tanti per Carlos, dirigente di una banca, quando accompagna a scuola i suoi figli. Ma una telefonata anonima gli rivela che l’auto contiene un grande quantitativo di esplosivo, destinato a esplodere nel momento in cui qualcuno abbandoni il veicolo.

Caccia spietata (Rete 4): Gideon viaggia in solitario tra le montagne rocciose a ridosso della Guerra civile americana. Ferito e braccato da un gruppo di uomini guidati da Carver, sfugge ai suoi inseguitori con abilita’, dando luogo a una caccia all’uomo tra deserti e praterie.

The Fast and the Furious: Tokyo Drift (Italia 1): Studente con la passione per le auto finisce nei guai a causa di una corsa, disperata la madre lo manda in Giappone dal padre. Una volta li si scontrerà con uno della mafia locale campione di corse clandestine.