Moto si schianta contro palo: muore così un ragazzo di 27 anni

Moto contro palo, Daniele Bontempi morto sul colpo

Il giovane, 27 anni, si è schiantato con la sua moto contro un palo ed. La tragedia ieri sera, intorno alle ore 20:00, nei pressi di. Per il ragazzo si è trattato di una

Secondo la ricostruzione dei fatti, Daniele Bontempi avrebbe perso il controllo della sua moto e questo avrebbe causato l’uscita di strada e lo schianto contro il palo; dopo l’urto la folle corsa della moto è terminata in un fossato, ma per Daniele non c’era già più niente da fare: è morto sul colpo. Questo è quello che hanno potuto constatare i sanitari del 118 arrivati sul luogo insieme alla Polizia Stradale di Albano. Le operazioni di rito dopo l’incidente hanno richiesto la chiusura di una delle due corsie della carreggiata e l’espletamento del senso unico alternato che ha causato un rallentamento del traffico.

Daniele Bontempi, il cordoglio sui social

Daniele Bontempi era residente ad Aprilia ed era un appassionato di pugilato. Per lui e per la sua famiglia sono arrivati tantissimi messaggi di cordoglio anche tramite i social. Il ragazzo frequentava la palestra Imperium Boxe ed era molto conosciuto tra gli sportivi non professionisti del luogo. Un’altra sua passione era calcistica: seguiva le partite della Roma.

Maria Mento