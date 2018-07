Parigi nel caos dopo i festeggiamenti: vetrine distrutte, furti nei negozi, auto incendiate e due morti

Parigi in guerriglia, caos sugli Champ Elysées

Parigi nel caos post Mondiali. I festeggiamenti per la vittoria del Mondiale sono stati molto più che semplicemente rumorose: orde di facinorosi si sono riversate per le strade cogliendo l’occasione della confusione generale per mettere a ferro e fuoco la città. Gli Champs Elysées, centralissima zona di Parigi, era irriconoscibile: un negozio è stato razziato da decine di vandali in diretta Facebook, tutto è stato filmato con i cellulari.

Le vetrine sono state sfondate a calci da decine di persone scese per strada che hanno distrutto completamente il negozio Publicis Drugstore e hanno derubato bottiglie di vino e champagne.

Video online mostrano gruppetti di ragazzi mentre rovesciano auto per strada. Ad Ajaccio e Lione sono finite in manette dieci persone, trenta i giovani fermati. Le forze dell’ordine in tenuta antisommossa hanno definitivamente evacuato gli Champs Elysées durante la notte.

Due morti e tre bambini feriti gravemente

Sono anche morte due persone: un uomo ad Annecy, nel sud-est della Francia, si è gettato in un canale per festeggiare ma ha battuto la testa: aveva 50 anni.

Un altro morto in un incidente stradale a Saint-Felix. A Frouard, nei pressi di Nancy, un bimbo di tre anni e due di sei anni sono rimasti feriti gravemente dopo essere stati travolti da una moto nel corso dei festeggiamenti.

Scontri anche a Lione, Mentone, Rouen: è dovuta intervenire la polizia coi lacrimogeni e solamente alle due del mattino la zona centrale di Parigi si è liberata.

Il Video del saccheggio

Il saccheggio in un negozio in centro a Parigi:

Devastazione a Parigi nel Rue di Longchamp nel 16° arrondissement.