Tragedia in mare, perde l’equilibrio e cade dalla barca. Niente da fare per un 15enne

Un giovane studente inglese è stato ucciso dal potente motore di un motoscafo mentre si trovava in vacanza con la sua famiglia in Grecia. La famiglia composta da cinque persone, ha affittato la barca sulla piccola isola ionica di Paxi. Il ragazzo è salito in barca insieme ai suoi genitori e ai due fratelli adolescenti.

Mentre si trovavano in mare aperto, il quindicenne ha perso l’equilibrio ed è caduto da un lato. Il ragazzo ha colpito l’elica del motore, riportando delle ferite gravissime.

Le autorità confermano che il mare era molto mosso

Il giovane è stato trascinato a bordo del motoscafo dalla sua famiglia e in seguito il suo corpo è stato portato a riva dove alcuni medici hanno fatto di tutto per salvargli la vita. Ma ogni tentativo è risultato vano. La famiglia era in viaggio verso il porto principale di Gaios quando è avvenuta la tragedia.

Un funzionario della guardia costiera locale ha detto che l’acqua era mossa, con grandi onde, e non c’erano le condizioni ideali per l’uso del potente mezzo. All’inizio il padre del ragazzo era stato messo in stato di fermo in seguito alla tragica morte del giovane, ma è stato già rilasciato. Le autorità stanno svolgendo ulteriori indagini per capire la dinamica esatta del tragico incidente.