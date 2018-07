Tragico incidente, muore a soli 16 anni. Salva l’amica che guidava l’auto

Pomeriggio di sangue sulle strade italiane. L’ennesima tragedia si è consumata sulla statale 38 in Valtellina, all’inizio di una galleria nei pressi di Grosio, piccolo comune in provincia di Sondrio. A perdere la vita è stata una giovane di soli 16 anni.

Stando alle prime ricostruzioni della tragedia, sembra che l’auto sulla quale viaggiava la ragazza si sia ribaltata, andando a finire addosso ad un mezzo pesante.

La conducente dell’auto, una ragazza di 19 anni, C.C., è stata soccorsa e trasportata all’ospedale di Sondalo in codice giallo. Fortunatamente, la ragazza non è in pericolo di vita. Niente da fare, invece, per la giovane passeggera, C.A.M., che aveva soltanto 16 anni: troppo gravi le ferite riportate in seguito al terribile incidente.

In corso le indagini sulla tragedia

L’incidente è avvenuto intorno alle 15:30 di oggi. Come riportato su Sondrio Today, la strada è stata temporaneamente chiusa in corrispondenza del km 81.

La viabilità in entrambe le direzioni è deviata sulla rete locale limitrofa. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la rimozione dei veicoli in piena sicurezza, per la gestione della viabilità e per riaprire la strada nel più breve tempo possibile.

Sulla tragedia stanno indagando le forze dell’ordine locali, che stanno cercando di ricostruire ogni dettaglio dell’accaduto.