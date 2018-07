La padrona viene investita, la cagnolina si trasforma in eroina

Investono la sua padrona ed la cagnolina Anita va a cercare aiuto

La cagnolina Anita trova l’aiuto della cognata della padrona

Se qualcuno dubita che il cane è il miglior amico dell’uomo allora farebbe bene a leggera la storia di Anita (un bassotto di 4 anni) e della sua padrona. Ieri le due stavano facendo la consueta passeggiata nel quartiere adquando, per cause ancora in via di accertamento, la padrona di, una professoressa che lavora al liceo di, è stata investita da un’auto. La donna a causa dell’urto ha subito una frattura di tibia e perone e per ovvie ragioni non poteva alzarsi, così la cagnolina ha deciso di correre in suo aiuto andando a chiamare la cognata della padrona.

La cagnolina ha capito che la sua padrona aveva bisogno di aiuto, quindi si è messa a correre in direzione di casa ed una volta arrivata davanti al portone ha cominciato ad abbaiare senza soluzione di continuità per farsi sentire dagli altri occupanti della casa. A sentirla la cognata dell’insegnante che, compreso che qualcosa non andava (visto che il cane si trovava con il guinzaglio ma senza la padrona) è scesa e l’ha seguita fino al punto in cui avevano investito la donna.

Nel frattempo due passanti si erano accorti che la donna era dolorante a terra e le avevano prestato soccorso chiamando anche l’ambulanza. Quando i soccorritori sono arrivati ed hanno preso in carico la donna, con lei è salita anche la cognata e la piccola Anita, decisa a non abbandonare mai la padrona soprattutto in un momento così complicato.