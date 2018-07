Martedì 17 luglio 2018: stasera in tv Rocky, Ti amo in tutte le lingue del mondo, Transformers e tanto altro cinema

Martedì 17 luglio 2018: stasera in tv Rocky, Ti amo in tutte...

Volete sapere in anteprima quali film e programmi andranno in onda questa sera? Newnotizie vi elenca cosa andrà in onda stasera in tv martedì 17 luglio 2018 sulle principali reti nazionali in chiaro, in prima e seconda serata.

Tanti sono in film, di seguito trovate trame e trailer dei film in onda stasera martedì 17 luglio 2018 in prima e seconda serata. Su Canale 5 Ti amo in tutte le lingue del mondo, uno dei film più amati dai fan di Pieraccioni.

Stasera in TV, martedì 17 luglio 2018. L’elenco completo dei programmi in prima e seconda serata

Rai 1

21:25 – The good doctot – Un genio silenzioso

23:45 – Dimmidite – Eugenio Finardi

Rai 2

21:25 – Cesare Cremonini: una notte a San Siro

23:35 – The Blacklist – Miles Mc – Grath

Rai 3

21:15 – Rocky

23:30 – TG3 Linea notte estate

Rete 4

21:27 – Delitto sulla loira – Il mistero del corpo senza testa

23:22 – Charlotte Gray

Canale 5

21:31 – Ti amo in tutte le lingue del mondo

23:31 – Com’è bello far l’amore

Italia 1

21:25 – Transformers

00:15 – Final Destination

La 7

20:35 – In Onda

23:15 – Propaganda Doc

Tv 8

21:25 – Io e Marley

23:30 – Good luck Chuck – Charlie viene prima di tuo marito

Iris

21:26 – Los amigos

23:31 – Django spara per primo

Cielo

21:15 – The Romantics – Intrecci d”amore

23:15 – Heliopolis, il paradiso dei nudisti

Stasera in TV, martedì 17 luglio: trame, curiosità e trailer dei film in onda stasera

Di seguito, trame, curiosità e trailer dei principali film in onda stasera. Le trame sono tratte dal web.

Rocky (Rai 3): Rocky Balboa, ventottenne di Filadelfia, vivacchia riscuotendo i crediti di un usuraio italo-americano e vincendo ogni tanto qualche modesto incontro di boxe. Innamorato di Adriana, timida sorella di un ubriacone, una sera scopre che anche lei gli vuol bene. Intanto, il campione del mondo dei pesi massimi, Apollo Creed, venutogli a mancare uno sfidante degno di lui, ha un’astuta trovata per non perdere i soldi puntati su quell’incontro e guadagnarne molti altri.

Delitto sulla loira – Il mistero del corpo senza testa (Rete 4): Nel corso di un’indagine di routine in un cimitero, Marie scopre nel fondo di una cripta la testa di un uomo, mozzata da poco, che riposa nella bara di una ragazza morta quindici anni prima. Marie fa rapidamente il collegamento con la notizia del ritrovamento di un cadavere senza testa nella palude salata di Guerande.