Rassegna 17.7. La Procura di Torino vuole processare Salvini per una frase detta nel 2016: ecco cosa succede

Il Giornale Interni. La procura di Torino all’assalto: “Lasciateci processare Salvini”.La procura di Torino scrive per la terza volta a Bonafede: “Nel 2016 il vicepremier disse ‘magistratura schifezza’, è vilipendio”.

Il caso risale al 2016, quando il leader della Lega, oggi vicepremier e ministro dell’Interno, parlò di “magistratura schifezza” durante un comizio. Allora Salvini si difese sostenendo che “ci sono tanti giudici che fanno benissimo il loro lavoro”, ma che “purtroppo è anche vero che ci sono giudici che lavorano molto di meno, che fanno politica, che indagano a senso unico e che rilasciano in 24 ore pericolosi delinquenti”. “Finché la magistratura italiana non farà pulizia e chiarezza al suo interno, l’Italia non sarà mai un Paese normale”, aveva sottolineato.

TgCom24 Esteri. Hawaii, eruzione vulcano Kilauea colpisce barca turistica: 23 feriti.

Il Fatto Quotidiano Esteri. Trump-Putin giocano di sponda sul Russiagate: “Un’inchiesta farsa che ci ha tenuti separati”.

Primo vertice tra i due leader all’insegna della complicità. Il presidente Usa: “Nessuna collusione perché non lo conoscevo. Siamo stati tutti stupidi”. L’inquilino del Cremlino: “Ora iniziamo a capirci meglio”.

TgCom24 Esteri. Canada, partorisce in volo con lʼaiuto del personale: mamma e bimba stanno bene.

Il Fatto Quotidiano Interni. Roma, blitz contro il clan Casamonica: 31 arresti, 6 ricercati. “Associazione mafiosa dedita all’estorsione e all’usura”.

Il Messaggero Interni. Roma, l’ultimo sms di Matteo alla fidanzata: «Amore sto tornando a casa». Poi è scomparso.

Il Messaggero Interni. Muore dopo la cena al ristorante, forse le bruschette hanno causato la reazione allergica letale.

Il Messaggero Interni. Incidente in moto, grave 16enne napoletano promessa dell’Inter.

TgCom24 Interni. Milano, egiziano si dà fuoco dopo lite con lʼex coinquilino: è gravissimo. Due agenti, che hanno tentato subito di aiutarlo, si sono ustionati e intossicati leggermente.