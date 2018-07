Si rilassa in spiaggia, ombrellone “impazzito” le trapassa la caviglia

Cosa c’è di meglio di una bella giornata al mare per rilassarsi e godersi il sole e la brezza marina? Tuttavia, anche in spiaggia possono accadere cose molto pericolose. E’ quanto successo ad una donna britannica, che è stata letteralmente infilzata da un ombrellone mentre prendeva il sole su una spiaggia del New Jersey.

Margaret Reynolds, 67 anni, è stata liberata grazie ad un arnese che di solito si usa per i bulloni, come ha riferito la polizia locale. Il fatto è avvenuto nella giornata di lunedì, quando l’anziana si trovava sulla spiaggia di Seaside Heights, nel New Jersey. Ad un certo punto, una parte dell’ombrello di metallo le ha praticamente trapassato la caviglia destra.

La 67enne ricoverata in ospedale

Stando alla prima ricostruzione dell’accaduto, sembra che l’ombrellone sia stato trascinato dalla “forza del vento”, come ha detto il portavoce della polizia, il detective Steve Korman, all’Asbury Park Press.

Il capo della polizia locale, Tommy Boyd, ha detto che i vigili del fuoco hanno usato una fresa per bulloni per liberare la donna dalla morsa dell’ombrellone. Una volta effettuata questa operazione, intorno alle 4:30 di pomeriggio, Margaret Reynolds è stata trasferita in un’ambulanza e portata al Centro medico dell’Università di Jersey Shore a Neptune. La polizia ha detto di non sapere esattamente come è avvenuto l’incidente e al momento non ci sono aggiornamenti sulle condizioni di salute della signora Reynolds.