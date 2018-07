Terribile incidente nel napoletano, promessa 16enne dell’Inter in fin di vita

Grave la sedicenne promessa dell’Inter Pasquale Carlino

Lo scorso sabato, 16 anni ed un futuro da calciatore davanti, è stato vittima di un incidente a(Napoli). Il ragazzo si trovava in moto con un amico diciottenne quando, per cause ancora non accertate, i due sono andati a sbattere contro un’auto parcheggiata. In seguito al sinistro Pasquale (originario di Gragnano) è stato trasportato all’ospedaledi Nocera, dove si trova tutt’ora in gravi condizioni a causa di un trauma cerebrale. L’amico, anch’esso portato all’ospedale di, non si trova in pericolo di vita ma è accusato poiché si trovava alla guida di un mezzo di una cilindrata superiore a quella consentita.

Da sabato, dunque, il futuro di questo ragazzo campano che sogna di diventare un calciatore professionista è appeso ad un filo ed il web assiste agli sviluppi del suo quadro clinico con il fiato sospeso. Intanto la sua società, l’Inter, ha diffuso un messaggio di supporto al ragazzo sulla propria pagina ufficiale di Twitter: “Forza Pasquale, tutta l’Inter è con te”. Il messaggio è stato ripreso anche dal settore giovanile del Milan che si è associato al messaggio dei cugini: “Il nostro pensiero va a Pasquale Carlino, giovane centrocampista del Settore Giovanile dell’Inter: non mollare!”. Sempre sul web compagni di squadra, amici e avversari in campo hanno mostrato il loro supporto al giovane calciatore nella speranza che possa riprendersi presto e magari tornare in campo il prima possibile.