Tragedia in mattinata, schianto fatale. Perdono la vita il padre e la figlia di 4 anni

Una tragedia terribile, quella che si è consumata questa mattina alle porte di Foggia. Uno schianto tremendo, che non ha lasciato scampo ad un uomo e alla sua figlioletta di soli 4 anni. Al momento dell’incidente, all’interno dell’auto si trovava anche la madre della piccola, una 36enne, che è rimasta ferita gravemente dopo essere stata sbalzata fuori dall’abitacolo.

La vettura stava procedendo sulla statale 673, all’altezza dell’ex Zulli Ceramiche, quando ad un certo punto, per cause ancora da chiarire, il conducente ha perso il controllo del mezzo. La macchina è uscita di strada e si è ribaltata.

La piccola, di nome Swami, aveva solo 4 anni

Stando alle prime ricostruzioni dell’accaduto, effettuate dalle forze dell’ordine giunte sul luogo della tragedia, sembra certo che a causare l’incidente siano stati l’asfalto viscido e la pioggia battente.

Per l’uomo, Michele Di Meo, non c’è stato nulla da fare. Stessa sorte è toccata alla sua figlioletta, Swami, di soli 4 anni. Entrambi sono morti sul colpo. Sul posto è giunta anche una squadra di vigili del fuoco del comando provinciale di Foggia con un autogru. Sul luogo dell’incidente anche i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare i due decessi e soccorrere la 36enne gravemente ferita.

