Aereo precipita, passeggero riprende tutta la scena: “Qui si mette male…” – VIDEO

Sono immagini scioccanti, quelle che giungono da un aereo che stava volando nei cieli del Sudafrica. Un passeggero del velivolo ha ripreso tutta la scena: il mezzo è precipitato all’improvviso, causando la morte di due persone. Si tratta di un ingegnere e di un agricoltore.

L’incidente si è verificato martedì 10 luglio. I due piloti dell’aereo d’epoca, un Convair CV-340, sono rimasti feriti in seguito al grave incidente. Il video, girato da uno dei passeggeri del velivolo, immortala proprio i drammatici momenti dello schianto.

“Si mette male, si mette davvero male…”

Il filmato è stato pubblicato su YouTube da Airlive.net, e ha già raggiunto un alto numero di visualizzazioni. Nel video, si sente chiaramente una voce che dice: “Si mette male, si mette davvero male”. E’ stato chiarito che si tratta di una delle persone a bordo del mezzo.

Ad un certo punto il filmato si interrompe, con l’aereo che si schianta su un edificio in una zona di campagna non lontano da Pretoria e le immagini che diventano di colpo scure. Il velivolo stava effettuando un volo di prova da Wonderboom a Pilanesberg in Sudafrica ma il motore è andato in avaria all’improvviso. A bordo c’erano 19 persone, quasi tutti ingegneri e piloti.Oltre alle due vittime, i passeggeri feriti sono stati trasportati in ospedale: alcuni di loro sono gravi ma non in pericolo di vita.