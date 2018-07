Grave incidente sull’autostrada A4: auto sbalzata su corsia adiacente, coinvolto l’attore Marco Paolini

Grave incidente stradale sull’autostrada A4, tra i caselli di Verona sud e Verona est: un’auto s’è schiantata contro un’altra, sbalzata per la forza dell’impatto sulla corsia adiacente – quella della tangenziale ovest. L’incidente ha portato al ferimento di una delle due donne presenti nell’auto – trasportata in gravi condizioni in ospedale dopo essere stata estratta dall’utilitaria grazie al pronto intervento dei vigili del fuoco.

A causare l’incidente, il noto drammaturgo, regista, attore, scrittore e produttore cinematografico Marco Paolini, adesso indagato per l’ipotesi di lesioni: gravissime l’artista – nato a Belluno nel 1956 – non ha riportato conseguenze, se non uno forte stato di shock.

Paolini è stato quindi ascoltato dagli agenti della polstrada per la ricostruzione della dinamica dell’incidente e non avrebbe escluso una sua distrazione alla guida al momento dello scontro.