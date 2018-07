Il trionfo nonostante la progeria: Sammy Basso si laurea con 110 e lode

Sammy Basso non finisce mai di stupire. Il ragazzo di 23 anni affetto da progeria, una rara malattia genetica conosciuta come ‘sindrome da invecchiamento precoce, ha infatti ottenuto dall’università di Padova la laurea in Scienze con 110 e lode.

Ad annunciarlo è stato lo stesso Ateneo veneto, che ha comunicato su Twitter il conseguimento della laurea da parte del 23enne: “Complimenti a Sammy Basso da anni simbolo e promotore del sostegno alla ricerca scientifica sulla progeria che oggi si è laureato in Scienze”.

Il 23enne è affetto da progeria

Sammy Basso si è iscritto nel 2015 al corso di laurea in Scienze Naturali con indirizzo biologico molecolare. Il giovane è da sempre appassionato di ricerca, anche per via della sua patologia estremamente rara: basti pensare che Sammy, originario di Tezze del Brenta (Vicenza), condivide la progeria solo con altre quattro persone in tutta Italia.

Per rendere possibile il sogno di Sammy, l’Università di Padova ha avviato un percorso di sinergia tra ufficio disabilità, personale docente e tecnico. Il 23enne era stato anche ospite sul palco del Festival di Sanremo: è accaduto nel 2015, quando al fianco di Carlo Conti dichiarò di non avere un grande coraggio, ma di una famiglia e degli amici che lo amano.