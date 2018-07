Mercoledì 18 luglio 2018: stasera in tv Robocop, Sacrificio d’amore, Chicago Fire e Intrigo internazionale

Cosa c’è in onda stasera in tv? Newnotizie vi dà la possibilità di scoprirlo! Di seguito sono riportati film e programmi che andranno in onda oggi 18 luglio sulle principali reti nazionali in chiaro.

Non sono molti i film, di seguito trovate trame e trailer dei film in onda stasera mercoledì 18 luglio 2018 in prima e seconda serata. Tanti i documentari, i programmi ma soprattutto le serie tv.

Stasera in TV, mercoledì 18 luglio 2018. L’elenco completo dei programmi in prima e seconda serata

Rai 1

21:25 – Super – Quark

23:50 – Super – Quark Musica

01:30 – Sottovoce

Rai 2

21:25 – Mac – Gyver – La guerra dei robot

23:00 – Seal Team – Obiettivo di alto valore

Rai 3

21:23 – Elementary II

23:42 – Robocop

Rete 4

21:27 – Black Mass: L’ultimo Gangster

23:57 – Quicksand

Canale 5

21:34 – Sacrificio d’amore

23:49 – I giudici – Excellent cadavers

Italia 1

21:26 – Chicago Fire – Realtà e fantasia

23:59 – Ivan lo zar della pallavolo

01:01 – Dexter – Il battesimo del sangue

La 7

21:10 – Intrigo internazionale

00:10 – In Onda

Tv 8

21:30 – Il contadino cerca moglie

23:30 – Piccole donne

Cielo

21:15 – Mega Shark Vs. Giant Octopus

23:15 – Pulse

Iris

21:21 – I giorni dell’abbandono

23:46 – Il cuore grande delle ragazze

Stasera in TV, mercoledì 18 luglio: trame e curiosità dei film in onda stasera

Di seguito, trame, curiosità e trailer dei principali film in onda stasera. Le trame sono tratte dal web.

Robocop (Rai 3): In un prossimo futuro, la città di Detroit, antica culla della potenza industriale americana, è in preda al degrado e al crimine. La multinazionale OCP acquisisce il controllo delle forze dell’ordine e crea un cyborg che unisce parti meccaniche ed elettroniche al corpo di un poliziotto caduto in azione.

Black Mass: L’ultimo Gangster (Rete 4): Nella Boston degli anni Settanta, l’agente dell’Fbi John Connolly convince il mafioso irlandese James “Whitey” Bulger a collaborare con la giustizia per mettere fuori dai giochi il loro nemico comune: la mafia italiana. La loro alleanza contro ogni regola degenera però ben presto.